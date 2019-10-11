السودان وإثيوبيا يتفقان على مشروع خط أنابيب

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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اتفق السودان واثيوبيا على مشروع إقامة خط أنابيب مشترك لخدمة البلدي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم وزير الطاقة والتعدين د. عادل محمد ابراهيم مع نظيره الإثيوبي.
وأضاف وزير الطاقة والتعدين د. عادل محمد ابراهيم بحسب (سونا) ان السودان واثيوبيا سيقدمان دعوة لجنوب السودان لإنشاء فرع اخر لخط الانابيب يكون بالشراكة ليمتد لدولة جنوب السودان من أجل تحقيق فائدة شعوب المنطقة.
وأكد وزير الطاقة والتعدين ان الجانب الاثيوبي مهتم جداً ومتحمس لهذا المشروع وسنبدأ في تنفيذه قريباً بعد انتهاء إجراءات الشراكة.
وأضاف عادل ان الجانب الاثيوبي عرض أيضاً مشروعاً ثانياً هو الشراكة في شركة النيل للبترول السودانية.
والمعروف ان شركة النيل للبترول لديها فرع في إثيوبيا ولها عدة محطات خدمة ومستودعات مؤ كداً ان عرضاً مكتوباً ستقدمه إثيوبيا حول هذه الشراكة قريباً.
وأضاف ان الاجتماع ناقش أيضاً مشروع توسيع ميناء بورتسودان لكي يسع عدداً من السفن وناقلات الغاز والبنزين
وقال وزير الطاقة ان الاجتماع ناقش أيضاً التعاون الفني بين السودان واثيوبيا في مجال التنقيب عن النفط والتطوير ومركز المعلومات والتدريب مضيفاً ان الاثيوبيين يثمنون ويقدرون تجربة السودان في مجال النفط .
وأكد وزير الطاقة ان إثيوبيا أبدت استعدادها لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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