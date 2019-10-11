رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد دعم بلده للسودان

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الإجتماع الوزاري المشترك بين السودان وأثيوبيا الذي عقد اليوم بالقصر الوطني بحسب (سونا) دعم بلاده المستدام للسودان في كل المحافل الدولية حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب.
وعقد الجانبان السوداني والاثيوبي إجتماعاً وزارياً مشتركاً رأسه من الجانب السوداني رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومن الجانب الاثيوبي أبي أحمد.
وأكد أبي أحمد أهمية التعاون بين السودان وأثيوبيا في مجال الطاقة حيث توفر إثيوبيا الطاقة للسودان ويوفر السودان الغذاء لإثيوبيا.
وحول سد النهضة قال آبي ان الغرض من انشائه ليس محاصرة مصر أو السودان بل لإنتاج الكهرباء لتحقيق فائدة إثيوبيا ودول الإقليم.
وأشاد أبي بالثورة السودانية وقال “حقيقة ان الثورة احدثت تغييرا في السودان وستفتح افاقا جديدة له”
واشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بموقف حمدوك لمنح السلام أولوية لان السلام يخلق التحول ويحدث الاستقرار.
وقال آبي ان مشاركة المراة في حكومة السودان يعزز دورها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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