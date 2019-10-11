"نمو السعودية" تتراجع للجلسة الثالثة بـ0.84%

وانخفضت قيمة التداول 80% إلى 960 ألف ريال.
بينما تراجعت الأسهم المتداولة 86% إلى 43 ألف سهم متداول.
أما الصفقات فتراجعت 242 صفقة لتصل إلى 247 صفقة.
وتصدر سهم "الوطنية للبناء والتسويق" الأسهم الأكثر تراجعًا بالنسبة القصوى ليغلق عند 147.60 ريال، يليه "ريدان" 1.46 ف% ليغلق عند 14.80 ريال، وحل ثالثًا "ثوب الأصيل" 0.28% ليغلق عند 36 ريالا.
بينما تصدر المرتفعة "باعظيم" 4.8 % ليغلق عند 32.80 ريال، يليه "الكثيري" 4.2 % ليغلق عند 44.80 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 4.1 % ليغلق عند 37.70 ريال.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 272 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 127 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 125 ألف ريال.
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