"نمو السعودية" تتراجع للجلسة الثالثة بـ0.84%

تراجعت السوق الموازية "نمو" السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 3523 نقطة فاقدة 29 نقطة 0.84%.

وانخفضت قيمة التداول 80% إلى 960 ألف ريال.

بينما تراجعت الأسهم المتداولة 86% إلى 43 ألف سهم متداول.

أما الصفقات فتراجعت 242 صفقة لتصل إلى 247 صفقة.

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وتصدر سهم "الوطنية للبناء والتسويق" الأسهم الأكثر تراجعًا بالنسبة القصوى ليغلق عند 147.60 ريال، يليه "ريدان" 1.46 ف% ليغلق عند 14.80 ريال، وحل ثالثًا "ثوب الأصيل" 0.28% ليغلق عند 36 ريالا.

بينما تصدر المرتفعة "باعظيم" 4.8 % ليغلق عند 32.80 ريال، يليه "الكثيري" 4.2 % ليغلق عند 44.80 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 4.1 % ليغلق عند 37.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 272 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 127 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 125 ألف ريال.