وزير الصناعة الياباني يدعو للاستعداد لإعصار "هاجيبيس"

جاء ذلك في حديث سوجاوارا للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة.
وقال إن الوزارة تضع في اعتبارها كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع الأضرار وانقطاعات التيار الكهربائي المتوقعة بسبب الإعصار.
وقال سوجاوارا إنه في حال انقطاع التيار الكهربائي، فإن الوزارة ستبذل كل ما بوسعها لتقييم الأضرار على وجه السرعة، وإخطار الناس بالتوقيت المحتمل لعودة التيار الكهربائي، وسيبقي العمال متأهبين لإعادة التيار الكهربائي بسرعة.
وأشار إلى أن الإعصار فاساي ضرب محافظة تشيبا بالقرب من طوكيو الشهر الماضي، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مساحة واسعة لمدة أيام وأسابيع.
وطلب الوزير من مديري المستشفيات وأعمال المياه التأكد من جاهزية مولدات الطاقة وقت الطوارئ للعمل وتأمين الوقود.
وأيضا نصح الناس بملء سياراتهم بالوقود قبل حلول الإعصار.
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