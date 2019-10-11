لبنان والأردن يوقعان اتفاقية للتبادل الزراعي

وقع وزيرا الزراعة اللبناني حسن اللقيس، والأردني إبراهيم الشحاحدة، خلال اجتماع اللجنة الزراعية الأردنية اللبنانية المشتركة اليوم الجمعة، على اتفاقية للتبادل الزراعي.

وأكد الوزيران اللقيس والشحاحدة، في محضر اجتماع اللجنة، بحسب الوكالة "الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية على علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين وأهمية مواصلة التشاور بينهما فى المجال الزراعي.

واستعرض الجانبان الميزان التجاري الزراعي بين البلدين، واعتبرا أن حجمه لا يرقى إلى مستوى الطموحات بسبب قطع خطوط النقل البرية والتجارة وارتفاع رسوم المرور بالترانزيت.

ونصت الاتفاقية على استمرار الجانبين في تسهيل تبادل السلع الزراعية بينهما وإعطاء أفضلية الاستيراد لبعضهما البعض في المنتجات ذات المنشأ المحلي لكلا البلدين.

ووعد الجانب الأردني برفع حظر استيراد البطاطا من لبنان، كما طلب حصول المصدرين اللبنانيين على رخص الاستيراد المسبقة.

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وأبدى الجانب اللبناني ارتياحه للاجراءات المتخذة لضمان تسهيل عبور الصادرات اللبنانية بالترانزيت عبر الأراضي الأردنية إلى دول الخليج، كما طلب تخفيض ضريبة المبيعات الأردنية الهاشمية على السلع الزراعية اللبنانية.

ودعا الجانبان القطاع الخاص في كلا البلدين للعمل على تبادل المنتجات الزراعية بمستلزمات الانتاج.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجان فنية لتقديم توصيات ومقترحات لتسهيل إجراءات وتوحيد التسجيلات في كلا البلدين لكل من البذور والمبيدات والأسمدة واللقاحات البيطرية.

كذلك تم الاتفاق على استمرار التعاون وتبادل المعلومات الخاصة بالصحة الحيوانية واجراءات الوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.