الناتج الصناعي للهند ينكمش في أكثر من 6 سنوات

انكمش الانتاج الصناعي للهند بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في أغسطس، وهو ما يعكس تأثير تباطؤ اقتصادي قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة هذا العام في ديسمبر.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي السنوي انكمش بنسبة 1.1 في المئة مقارنة مع نمو بلغ 4.6 بالمئة في يوليو، وهذا هو أسوأ أداء منذ أن هبط الناتج الصناعي 4.4 بالمئة في فبراير2013.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينمو الناتج الصناعي 1.8 بالمئة في أغسطس.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مبيعات سيارات الركاب في الهند هوت بنسبة 23.7 بالمئة في سبتمبر مواصلة التراجع للشهر الحادي عشر على التوالي.