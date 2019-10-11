وول ستريت تفتح مرتفعة بفعل رهانات على تهدئة الحرب التجارية

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 197.53 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 26694.20 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 24.94 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 2963.07 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 96.56 نقطة أو 1.21 بالمئة إلى 8047.34 نقطة.
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