وول ستريت تفتح مرتفعة بفعل رهانات على تهدئة الحرب التجارية

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الجمعة، مع توقع المستثمرين أن تتمخض محادثات تجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجارة جزئي وترجئ زيادات أمريكية مزمعة في الرسوم الجمركية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 197.53 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 26694.20 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 24.94 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 2963.07 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 96.56 نقطة أو 1.21 بالمئة إلى 8047.34 نقطة.