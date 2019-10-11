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القبض على 60 شخصًا من نشطاء المناخ في نيويورك

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ألقي القبض على أكثر من 60 شخصًا، أمس الخميس، خلال احتجاج مناهض لتغير المناخ فى نيويورك، بعد أن احتلت مجموعة بيئية مفترق طريق في ميدان تايمز سكوير، وعطلت حركة المرور لعدة أميال.

وافترش العشرات من المتظاهرين مرتدين سترات نجاة برتقالية الأرض في الميدان وسط مانهاتن، بجوار قارب أخضر مكتوبة على بدنه عبارة "اتخذوا إجراءات فورية".

وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحث على العمل وتعبّر عن غضبهم إزاء سياسات مواجهة تغير المناخ.

وأدت الاحتجاجات فيما يسمى "مفترق طرق العالم" إلى عرقلة حركة المرور من اتجاهات مختلفة، متسببة بحالة من الارتباك عمت مناطق الجذب السياحي المكتظة.

ووفقًا للشرطة، تم القبض على ما لا يقل عن 62 شخصًا بتهمة العصيان المدني.

ودعت إلى الاحتجاج جماعة الضغط البيئية البريطانية "تمرد ضد الانقراض"، ويفترض أن يستمر لمدة أسبوعين في العشرات من المدن حول العالم.

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