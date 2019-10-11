جوتيريش تشيد بجهود البحرين في تعزيز السلام والتقدم

جاء ذلك في خطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى رئيس وزراء مملكة البحرين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين بنا.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة- في خطابه- على أهمية أهداف وغايات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز السلام والمحبة وحرية الأديان، مرحبًا بدعوة رئيس الوزراء لزيارة مملكة البحرين.
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