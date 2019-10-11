اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

جوتيريش تشيد بجهود البحرين في تعزيز السلام والتقدم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تقديره لرئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودوره في تعزيز السلام والتقدم والازدهار في مملكة البحرين، وعلى المستوى الدولي من خلال تبنيها لمبادرة "اليوم الدولي للضمير".

جاء ذلك في خطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى رئيس وزراء مملكة البحرين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين بنا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة- في خطابه- على أهمية أهداف وغايات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز السلام والمحبة وحرية الأديان، مرحبًا بدعوة رئيس الوزراء لزيارة مملكة البحرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريش تشيد بجهود البحرين في تعزيز السلام والتقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا