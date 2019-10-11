جوتيريش تشيد بجهود البحرين في تعزيز السلام والتقدم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تقديره لرئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودوره في تعزيز السلام والتقدم والازدهار في مملكة البحرين، وعلى المستوى الدولي من خلال تبنيها لمبادرة "اليوم الدولي للضمير".

جاء ذلك في خطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى رئيس وزراء مملكة البحرين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين بنا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة- في خطابه- على أهمية أهداف وغايات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز السلام والمحبة وحرية الأديان، مرحبًا بدعوة رئيس الوزراء لزيارة مملكة البحرين.