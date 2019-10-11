إصابة 5 أشخاص في 3 انفجارات شرق أفغانستان

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن "أحمد علي عزرات" عضو مجلس إقليم "نانجارهار" قوله إن أحد الانفجارات استهدف منزل رئيس المجلس، ما أدى إلى إصابة أحد الحراس، مشيرًا إلى أن انفجارًا ثانيًا وقع في مكان مجاور أسفر عن إصابة مدني واحد.
من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الإقليم "موباريز أتال" إن انفجارًا وقع خارج أحد المساجد في مدينة "جلال أباد" عاصمة الإقليم عقب وقت قصير انتهاء صلاة الجمعة.
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