ترامب: محادثات التجارة بين أمريكا والصين تسير على ما يرام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام، مع بدء اليوم الثاني من مفاوضات على مستوى عال تهدف إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكتب ترامب في تدوينة على تويتر: "سأجتمع مع نائب رئيس الوزراء الصيني اليوم. الجميع يتطلعون إلى أن يروا شيئًا مهمًا يحدث!".
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