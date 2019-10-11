السيدة العجوز يرصد نجم تشيلسي

يستهدف نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي، الحصول على صفقة جديدة من ​ تشيلسي ​ الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، يرغب في ضم إيمرسون بالميري ظهير أيسر البلوز.

ويتطلع اليوفي لضم بالميري ليكون بديلًا للبرازيلي أليكس ساندرو، بحيث لا يوجد أي بديل للبرازيلي الدولي في الناحية اليسرى.

وأضافت الصحيفة، أن النادي اللندني يعمل على تمديد عقد ايمرسون لخمسة مواسم مقبلة من أجل المحافظة على خدماته مع الفريق.

يذكر أن إيمرسون يعاني من إصابة في الفخذ منذ أيلول الماضي، وسيغيب حتى منتصف الشهر الجاري.