نجم هولندا: باريس سان جيرمان أراد التعاقد معي

كشف اللاعب الهولندي ممفيس ​ديباي،​ أن المدرب لوران بلان حاول التعاقد معه بينما كان مسئولًا عن فريق ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.

وقال ديباي بعد مباراة هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2020: "بلان أراد أن يتعاقد معي خلال فترة وجوده في باريس سان جيرمان."

جدير بالذكر أن الدولي الهولندي بدأ مسيرته المهنية في نادي ايندهوفن الهولندي قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد في عام 2015.

من جهته، فاز بلان بالدوري على مدار ثلاثة مواسم متتالية خلال الفترة التي قضاها مع النادي الفرنسي.