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غيابات بالجملة في تدريبات الميرنجي

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خاض ​​ مرانه النهائي لهذا الأسبوع، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل التحضير للمباريات بعد فترة التوقف الدولي.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن الكولومبي جاميس رودريجيز غاب عن المران، حيث واصل برنامجه البدني في صالة الألعاب ، وهو نفس حال لوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز.

ومن جهة أخرى، غاب الرباعي المصاب فيرلاند ميندي وناتشو وماركو أسينسيو وتوني كروس عن المران اليوم.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من التدريبات​ في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يستأنفوا العمل في الأسبوع الجديد.

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