غيابات بالجملة في تدريبات الميرنجي

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن الكولومبي جاميس رودريجيز غاب عن المران، حيث واصل برنامجه البدني في صالة الألعاب الرياضية، وهو نفس حال لوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز.
ومن جهة أخرى، غاب الرباعي المصاب فيرلاند ميندي وناتشو وماركو أسينسيو وتوني كروس عن المران اليوم.
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من التدريبات في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يستأنفوا العمل في الأسبوع الجديد.
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