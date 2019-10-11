وأشارت إذاعة كادينا سير إلى أن برشلونة وريال مدريد يراقبان فابيان رويز منذ الموسم الماضي، للتعاقد معه وتدعيم خط الوسط.
وتابعت الإذاعة الإسبانية، أن نادي برشلونة قرر إرسال إريك أبيدال السكرتير الفني للنادي إلى إيطاليا لمتابعة اللاعب خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ليتشي، تزامنًا مع انتشار الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب.
وأنهت، أن نابولي يسعى لحماية نجمه وتأمينه من الرحيل إلى أحد القطبين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، حيث رفعت إدارة النادي قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب إلى 120 مليون يورو.
وعلى صعيد آخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لاستضافة غريمه التاريخي ريال مدريد، في إطار كلاسيكو الأرض، حيث المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا، والمقرر لها 26 أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.