كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة

دخل الغريمان ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو جديد وسباق خاص للتعاقد مع فابيان رويز نجم وسط نابولي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إذاعة كادينا سير إلى أن برشلونة وريال مدريد يراقبان فابيان رويز منذ الموسم الماضي، للتعاقد معه وتدعيم خط الوسط.

وتابعت الإذاعة الإسبانية، أن نادي برشلونة قرر إرسال إريك أبيدال السكرتير الفني للنادي إلى إيطاليا لمتابعة اللاعب خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ليتشي، تزامنًا مع انتشار الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب.

وأنهت، أن نابولي يسعى لحماية نجمه وتأمينه من الرحيل إلى أحد القطبين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، حيث رفعت إدارة النادي قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب إلى 120 مليون يورو.

وعلى صعيد آخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لاستضافة غريمه التاريخي ريال مدريد، في إطار كلاسيكو الأرض، حيث المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا، والمقرر لها 26 أكتوبر المقبل.