أمريكا: البنتاجون يدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا

صرح مارك آسبر، وزير الدفاع الأمريكي، بأن البنتاجون يدعو بحزم تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا، لأنها قد تهدد العسكريين الأمريكيين ونجاح محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال البنتجغون في بيان "بالأمس، تحدث وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار عبر الهاتف، وناقشا الوضع في شمال شرق سوريا. أوضح إسبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض الإجراءات غير المنسقة، التي تقوم بها تركيا لأنها تعرض للخطر التقدم، الذي أحرزه التحالف المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، "في إطار المكالمة حث الوزير الأمريكي تركيا بقوة على التوقف عن إجراءاتها في شمال شرق سوريا، من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه".

هجوم تركيا على سوريا

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