بعد التحرش بلاعبات منتخب أفغانستان.. الفيفا يعاقب هذا المسؤول

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيد آغا زادة الأمين العام السابق للاتحاد الأفغاني للعبة بالإيقاف لمدة خمس سنوات مع تغريمه بعد أن أدانته لجنة القيم بارتكاب انتهاكات تتعلق بالتحرش بلاعبات.

وذكر الفيفا في بيان أن التحقيق تم بعد النظر في شكاوى قدمتها عدة لاعبات أفغانيات ضد كرم الدين كريم الرئيس السابق للاتحاد الافغاني الذي عوقب بالإيقاف مدى الحياة في يونيو حزيران الماضي.

وتناولت شكاوى اللاعبات حالات تحرش جنسي وقعت بين عامي 2013 و2018 في وقت كان فيه آغا زادة، وهو عضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يشغل منصب الأمين العام في الاتحاد الأفغاني.

وقال الفيفا اليوم الجمعة ”وجدت لجنة القيم أن السيد آغا زادة كان على دراية بهذه الانتهاكات وكان عليه الإبلاغ عنها والتصدي لها وفقا لميثاق أخلاقيات الفيفا، وبناء عليه وجدت اللجنة القضائية أن السيد آغا زادة انتهك ميثاق أخلاقيات الفيفا وعاقبته بالإيقاف لخمس سنوات كما فرضت عليه غرامة قيمتها عشرة آلاف فرنك سويسري (10 آلاف دولار)“.

وكان آغا زادة أيضا عضوا باللجنة الدائمة في الفيفا.

وقال الفيفا إنه أبلغ آغا زادة بالقرار اليوم الجمعة على أن يتم حرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على المستوى المحلي أو الدولي بأثر فوري.

وأيد الاتحاد الآسيوي للعبة القرار في بيان موجز لكنه امتنع عن التعليق.

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وقالت لجنة القيم في الفيفا إنها لا تزال تبحث في مزاعم ضد مسؤولين آخرين في إطار التحقيقات.

وطالبت كيلي ليندسي مدربة منتخب أفغانستان للسيدات في رسالة إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في أغسطس اب الماضي بتوسيع نطاق تحقيقاته في هذه القضية بشكل عاجل.

وذكرت صحيفة الجارديان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن لاعبات بمنتخب أفغانستان تحدثن عن التعرض لمضايقات من مسؤولين داخل مقر الاتحاد الوطني وخلال معسكر خارجي في الأردن.

وقال آغا زادة خلال مؤتمر صحفي في كابول في ديسمبر كانون الأول الماضي إن المزاعم ”لا أساس لها“.

وتأسس منتخب السيدات في أفغانستان في 2010 في ظل أجواء معارضة لممارسة النساء للرياضة من بعض المنتمين لتيارات أفغانية محافظة.