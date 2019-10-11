أين الوزير..؟

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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وصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أديس أبابا أمس، ورافقه كل من وزراء الخارجية أسماء محمد عبد الله، الصناعة والتجارة مدني عباس، الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر، الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم ومدير المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب.
من المفارقات أن وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس غاب عن الزيارة، بينما كان يفترض أن يكون في المقدمة في ظل تعقيدات ملف سد النهضة.. البعض همس بأن ياسر في زيارة (خاصة) لدولة أوروبية، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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