أين الوزير..؟

وصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أديس أبابا أمس، ورافقه كل من وزراء الخارجية أسماء محمد عبد الله، الصناعة والتجارة مدني عباس، الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر، الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم ومدير المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب.

Advertisements

من المفارقات أن وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس غاب عن الزيارة، بينما كان يفترض أن يكون في المقدمة في ظل تعقيدات ملف سد النهضة.. البعض همس بأن ياسر في زيارة (خاصة) لدولة أوروبية، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)