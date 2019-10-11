الوزيرة تغلق صفحتها

التاريخ: 11-أكتوبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة راج يوم أمس أنباء عن إغلاق وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي لصفحتها الشخصية على (فيسبوك).. ولاء لديها قضية تم تصعيدها بشكل كبير أمام الداعية والخطيب عبد الحي يوسف.. انشغالات الوزيرة قد تكون سبباً في إغلاقها الصفحة الشخصية.. وكانت ولاء صرحت قبل أيام بجسب صجيفة آخر لحظة، بأن برنامجها مزدحم جداً. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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