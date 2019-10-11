ضياء الدين: (الكيزان أهون من بيوت العنكبوت)

أوضح محمد ضياء الدين “القيادي في الحرية والتغيير”، خلال منتدى (كباية شاي) بصحيفة التيار أمس، تمديد الطوارئ والدعوات التي انطلقت لمليونية (21) أكتوبر، بأن رموز النظام السابق في السجون يعتقدون أنهم معتقلون بقانون الطوارئ ويتوقعون الإفراج عنهم حال رفعه.

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واستطرد أنهم سيحاكمون في ظل قانون الطوارئ أو غيره، وزاد أن تصفية رموز النظام المباد أولوية الحكومة الانتقالية ومضى: (الكيزان أهون من بيوت العنكبوت وإلا لم يتخفوا في أزياء للهروب من المحاكمات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)