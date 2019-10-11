“التغيير” تعترف: (الثورة لم تلد بأنيابها)

اعترف القيادي في “الحرية والتغيير” محمد ضياء الدين بأن الثورة لم تولد بأنيابها، وقال (إذا الثورة ولدت بأنيابها لن يستطيع قيادات الوطني الخروج إلى العلن أو من منازلهم).

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ودعا ضياء الدين خلال منتدى (كباية شاي) بصحيفة (التيار) أمس، بحسب صحيفة الصيحة، الشباب لإعادة إشعال الثورة من جديد، حال لم تحسم قضية المحاكمات لمن تسبب في قتل السودانيين في القيادة العامة، أردف قائلاً: (إن من قتل يُقتل ويعلق في ميدان أبو جنزير) مهما كان موقعه في الحكومة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)