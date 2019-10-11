قيادي بـ”الحرية والتغيير”: تعديل وزاري مرتقب..

قطع القيادي في “الحرية والتغيير” محمد ضياء الدين، بعدم تحديد معايير الآليات لاختيار ولاة الولايات، وقال إنه تحدد غد السبت.

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في وقت أعلن عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الانتقالية، حال وصول الحكومة وقوى الكفاح المسلح إلى اتفاق في مستويات الحكم الثلاثة، جاء ذلك خلال منتدى (كباية شاي) بصحيفة (التيار) أمس، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)