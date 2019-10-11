التاريخ: 11-أكتوبر-2019
44 مشاهدة
قطع القيادي في “الحرية والتغيير” محمد ضياء الدين، بعدم تحديد معايير الآليات لاختيار ولاة الولايات، وقال إنه تحدد غد السبت.
في وقت أعلن عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الانتقالية، حال وصول الحكومة وقوى الكفاح المسلح إلى اتفاق في مستويات الحكم الثلاثة، جاء ذلك خلال منتدى (كباية شاي) بصحيفة (التيار) أمس، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ”الحرية والتغيير”: تعديل وزاري مرتقب.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.