غرب كردفان تتراجع عن تنفيذ قرار مخالف لتوجيهات “حمدوك”

وجه والي ولاية غرب كردفان المكلف اللواء عبد الله محمد عبد الله، بإلغاء كشف تنقلات مديري المدارس والمعلمين بمحلية غبيش، وقال الوالي لمصادر، إن كشف التنقلات يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، القاضي بإيقاف الانتداب والإعارة والتنقلات بمؤسسات الخدمة المدنية على المستويين الاتحادي والولائي.
وأضاف أبلغنا جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بوضع القرار موضع التنفيذ، حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات، وتابع الفترة الانتقالية تتطلب التعاون والتناغم بين كافة مؤسسات.
فيما قال مدير عام وزارة التربية والتوجيه بغرب كردفان أبو بكر محمد أبكر، بحسب صحيفة آخر لحظة إن التنقلات في هذا التوقيت لا تساعد في استقرار العام الدراسي، وتعهد بمحاسبة الجهة التي أصدرت قرار نقل المعلمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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