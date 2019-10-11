اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وزيرة العمل: (حنوري الدولة العميقة بيان بالعمل)

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-أكتوبر-2019

19 مشاهدة

وزيرة العمل: (حنوري الدولة العميقة بيان بالعمل)

قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ: إن (30%) من خطتها في الوزارة للبرنامج الإسعافي لـ(200) يوم تتمثل في مراجعة القوانين والتشريعات الأساسية، لا سيما المتعلقة بتحسين معاش الناس، بجانب تصفية ما أسمته الدولة العميقة، فضلاً عن وضع برامج تدريب للعاملين بالدولة من أجل إصلاح الخدمة المدنية لمواكبة متطلبات العمل.

Advertisements

 

وأكدت الوزيرة بحسب صحيفة آخر لحظة، تقديمها خطة وزارتها لمجلس الوزراء لإجازتها، لافتة إلى أن خطة الوزارة تمت بالتشاور مع عدد من الجهات المختصة، وتوعدت لينا بتصفية الدولة العميقة، وقالت” (حا نوريهم البيان بالعمل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العمل: (حنوري الدولة العميقة بيان بالعمل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا