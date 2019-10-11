وزيرة العمل: (حنوري الدولة العميقة بيان بالعمل)

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ: إن (30%) من خطتها في الوزارة للبرنامج الإسعافي لـ(200) يوم تتمثل في مراجعة القوانين والتشريعات الأساسية، لا سيما المتعلقة بتحسين معاش الناس، بجانب تصفية ما أسمته الدولة العميقة، فضلاً عن وضع برامج تدريب للعاملين بالدولة من أجل إصلاح الخدمة المدنية لمواكبة متطلبات العمل.
وأكدت الوزيرة بحسب صحيفة آخر لحظة، تقديمها خطة وزارتها لمجلس الوزراء لإجازتها، لافتة إلى أن خطة الوزارة تمت بالتشاور مع عدد من الجهات المختصة، وتوعدت لينا بتصفية الدولة العميقة، وقالت” (حا نوريهم البيان بالعمل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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