تفاقم أزمة الخبز والمواصلات بالفاشر

تفاقمت أزمة الخبز والوقود بمحلية الفاشر بولاية شمال دارفور بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى تذمر المواطنين.

وعزا المدير التنفيذي للمحلية، عبد الرحيم أحمداي شنان، لمصادر أزمة المواصلات إلى شح المحروقات، بجانب تلاعب بعض من أسماهم بضعاف النفوس من أصحاب السيارات بتعبئة سياراتهم من محطات الوقود وتهريبها وبيعها في السوق السوداء على حد تعبيره.

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بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من (سيارات البوكو حرام)، وطمأن شنان بحل أزمة الخبز بزياردة حصة الولاية، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)