التاريخ: 11-أكتوبر-2019
5 مشاهدة
أعلن مدير خدمات الزبائن بالصندوق القومي للإمدادات الطبية دكتور أبوبكر صلوحة وصول 5 آلاف جرعة من مصل لدغات الثعابين البلاد أول أمس، لافتاً إلى توزيعها مباشرة على الولايات وفقا لحاجة كل ولاية.
وقال صلوحة في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمجابهة انتشار الأوبئة اليوم بقاعة الطوارئ برئاسة دكتور سليمان عبد الجبار إن جرعات أخرى ستصل البلاد خاصة وأن الاستهلاك في فترة الخريف يكون بصورة أكبر، وأكد أن أدوية الملاريا تم إرسالها للولايات مع المتابعة اللصيقة لسد النقص في حال حدوثه.
وأكد صلوحة بحسب صحيفة السوداني، أن المخزون من الأدوية يكفي لثلاثة أشهر، كاشفاً عن التحسن المستمر في توفير و إمداد المحاليل الوريدية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 5 آلاف جرعة من أمصال لدغات الثعابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.