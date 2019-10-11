وصول 5 آلاف جرعة من أمصال لدغات الثعابين

أعلن مدير خدمات الزبائن بالصندوق القومي للإمدادات الطبية دكتور أبوبكر صلوحة وصول 5 آلاف جرعة من مصل لدغات الثعابين البلاد أول أمس، لافتاً إلى توزيعها مباشرة على الولايات وفقا لحاجة كل ولاية.

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وقال صلوحة في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمجابهة انتشار الأوبئة اليوم بقاعة الطوارئ برئاسة دكتور سليمان عبد الجبار إن جرعات أخرى ستصل البلاد خاصة وأن الاستهلاك في فترة الخريف يكون بصورة أكبر، وأكد أن أدوية الملاريا تم إرسالها للولايات مع المتابعة اللصيقة لسد النقص في حال حدوثه.

وأكد صلوحة بحسب صحيفة السوداني، أن المخزون من الأدوية يكفي لثلاثة أشهر، كاشفاً عن التحسن المستمر في توفير و إمداد المحاليل الوريدية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)