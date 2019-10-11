المحكمة العليا تلغي قرار أحمد هارون بمصادرة أراضي بارا

ألغت المحكمة العليا بولاية شمال كردفان الخميس قرار والي شمال كردفان السابق أحمد هارون الذي كان نزع بموجبه جميع أراضي السواقي بمدينة بارا للمصلحة العامة.

وبحسب المحامي معز حضرة فإن الوالي السابق أحمد هارون كان أصدر قرارا بمصادرة أراضي سواقي مدينة بارا الزراعية، بغرض تحويلها إلى مساكن، ووجد قراره مساندة من الرئيس المعزول عمر البشير، لكن مكتب المحامي الراحل علي محمود حسنين تولى الترافع عن المزارعين من ملاك السواقي.

Advertisements

وأضاف حضرة في تصريح بحسب صحيفة السوداني، الخميس أن إجراءات التقاضي استغرقت نحو العام. وأكد أن قرار المحكمة العليا بولاية شمال كردفان برئاسة القاضي آدم إسماعيل، شمل “الغاء القرار رقم ٤٣/2018 الذي أصدره الوالي السابق أحمد هارون، والذي بموجبه تم نزع جميع اراضي سواقي بارا للمصلحة العامة”.

وأوضح أن قرار الوالي كان مخالفاً لقوانين البيئة والزراعة. وتابع “هذه أولى بشريات الثورة القضائية العدلية التي ستنتظم كل ولايات السودان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)