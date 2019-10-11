ويشير الخبراء في "آبل" إلى أن قبضات Xbox Wireless Controller ستتمكن من العمل مع أجهزة "آيفون" و"آيباد" وApple TV المزودة بأنظمة iOS 13 الحديثة.
ويمكن للراغبين بالحصول على تلك الأجهزة أن يشتروها من متاجر "آبل" الإلكترونية مقابل 59.9 دولار، أو الحصول عليها من متاجر "أمازون" الإلكترونية مقابل 43.8 دولار، أو من متاجر بيع الإلكترونيات وتقنيات ألعاب الفيديو، لكن مالكي أجهزة "آبل" عليهم الانتباه إلى توافق تقنية البلوتوث في تلك القبضات مع تقنية البلوتوث في أجهزتهم الذكية في حال شرائها من غير متاجر "آبل".
وتأتي قبضات Xbox المذكورة بهيكل بطول 18.11 سم، وعرض 17.سم، وسماكة 7.09 سم، وبوزن 480 غ، وزودت بتقنيات البلوتوث للاتصال مع الأجهزة الإلكترونية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
كانت هذه تفاصيل خبر "آبل" تبدأ ببيع قبضات Xbox اللاسلكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.