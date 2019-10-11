"آبل" تبدأ ببيع قبضات Xbox اللاسلكية

بدأت شركة "آبل" بيع وحدات التحكم اللاسلكية المخصصة لألعاب Xbox، والتي تتوافق مع بعض أجهزة iOS .

ويشير الخبراء في "آبل" إلى أن قبضات Xbox Wireless Controller ستتمكن من العمل مع أجهزة "آيفون" و"آيباد" وApple TV المزودة بأنظمة iOS 13 الحديثة.

ويمكن للراغبين بالحصول على تلك الأجهزة أن يشتروها من متاجر "آبل" الإلكترونية مقابل 59.9 دولار، أو الحصول عليها من متاجر "أمازون" الإلكترونية مقابل 43.8 دولار، أو من متاجر بيع الإلكترونيات وتقنيات ألعاب الفيديو، لكن مالكي أجهزة "آبل" عليهم الانتباه إلى توافق تقنية البلوتوث في تلك القبضات مع تقنية البلوتوث في أجهزتهم الذكية في حال شرائها من غير متاجر "آبل".

وتأتي قبضات Xbox المذكورة بهيكل بطول 18.11 سم، وعرض 17.سم، وسماكة 7.09 سم، وبوزن 480 غ، وزودت بتقنيات البلوتوث للاتصال مع الأجهزة الإلكترونية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.