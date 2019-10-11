الصين تدعو للحفاظ على السلام بعد انفجار الناقلة الإيرانية

جاء التصريح على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين.
وأصاب صاروخان ناقلة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة السعودي، ما تسبب في أضرار جسيمة وأدى إلى تسرب النفط من الناقلة.
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