الصين تدعو للحفاظ على السلام بعد انفجار الناقلة الإيرانية

قالت الصين بعد انفجار وقع اليوم الجمعة في ناقلة نفط إيرانية، إنها تأمل في أن تتعاون الأطراف المعنية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء التصريح على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين.

وأصاب صاروخان ناقلة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة السعودي، ما تسبب في أضرار جسيمة وأدى إلى تسرب النفط من الناقلة.