بعد حصوله على الجنسية الإسبانية.. استدعاء أنسو فاتي لتشكيلة منتخب إسبانيا

اُستدعي أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الشاب للمنتخب الإسباني تحت 21 عامًا بقيادة لويس دي لافوينتي بعد إصابة عضلية تعرض لها كارليس بيريز زميله في برشلونة.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن الاتحاد الإسباني تلقى أمس الخميس موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على انضمام فاتي المولود في غينيا بيساو إلى المنتخبات الوطنية الإسبانية بعد وصول جميع الوثائق المطلوبة إلى مقر الاتحاد الإسباني وبالتالي يمكن للاعب البالغ عمره 16 عامًا تمثيل منتخب إسبانيا.

وبمجرد تعرض بيريز لمشاكل عضلية استدى لويس دي لا فوينتي المهاجم الشاب للتشكيلة، بحيث يمكن لفاتي أن يخوض أول مباراة بقميص إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات بطولة أوروبا ضد الجيل الأسود.

وفي حال مواصلة تألقه مع ناديه الكتالوني فمن غير المستبعد انضمامه لتشكيلة المنتخب الأول في نهائيات بطولة أوروبا يورو 2020 والتي ستقام في 12 مدينة موزعة على دول أوروبية عدة من 12 يونيو/حزيران إلى 12 يوليو/تموز من العام المقبل.

وتسلم فاتي بالفعل جواز سفر إسبانيًا الشهر الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب الاتحاد المحلي بمنحه الجنسية.

فاتي دخل التاريخ

وُلد أنسو وفاتي في غينيا بيساو، الدولة الصغيرة الواقعة في غرب قارة أفريقيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 ثم انتقل إلى إسبانيا حيث استقر والده بوري.

Advertisements

لم يكن أنسو وحده الموهوب الوحيد في العائلة إذ يلعب شقيقاه الأصغر والأكبر في برشلونة أيضًا. وأُعير براهيما (21 عامًا) إلى كالاهورا بينما يلعب شقيقه الأصغر في أكاديمية لامايسا إلى جوار تياغو نجل ليونيل ميسي.

ونظرًا لتمتعه بثقة النادي وقّع المهاجم عقدًا مؤخرًا يبقيه في برشلونة حتى 2022 يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 100 مليون يورو.

واستدعاه المدرب إرنستو فالفيردي للفريق الأول بعد إصابة ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي بعد تألقه مع فريق تحت 19 عامًا في فترة الإعداد للموسم رغم أنه أصغر من معظم زملائه في هذا الفريق بـ3 سنوات.

ولم يصبح فاتي أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الدوري بفارق 20 يومًا فقط بعد فيسينتي مارتينز الذي شارك مع الفريق الكتالوني وكان عمره 16 عامًا و278 يومًا في فترة الأربعينات.