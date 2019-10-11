اختيار كريم بنزيمة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر سبتمبر

اختير الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كأفضل لاعب في الشهر الماضي في الفريق الملكي.

وساهم المهاجم الفرنسي في قيادة فريقه لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني "الليجا" بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة.

وقال بنزيمة عقب فوزه بالجائزة :"استلام أي جائزة عبر الجماهير هو دائمْا أمر مميز ، إنهم جماهيرك و أنت تلعب من أجلهم ، لذا أشعر بالسعادة المطلقة. حاليًا ، أنا بخير و كذلك الفريق بأكمله ، مع الوقت سنرفع من مستوانا للفوز بكل مباراة".

وأضاف :"نواجه المباريات المقبلة و نحن نعلم تمامًا أنه لا وجود لمباراة سهلة في كرة القدم ، نعلم أنه أمامنا شهر مهم للغاية بـ3 مباريات صعبة للغاية في دوري الأبطال ، لكننا مستعدون".

