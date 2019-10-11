طلب قُبلة من قاصر مقابل قارورة مياه.. ما حكاية أغرب جرائم دبي؟

تنظر النيابة العامة في دبي في قضية جنائية طرفاها وافد آسيوي، وطفلة قاصر تعرضت للمساومة، إذ عرض عليها عامل يوصل المياه للمنزل إعطاءه قبلة مقابل ثمن قارورة مياه.

ووجهت النيابة العامة في دبي في الإمارات العربية المتحدة إلى الشاب الآسيوي، ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، باستغلاله ضعف الطفلة البالغة 14 عامًا، وانفراده بها، وقيامه بتحسس يدها وتقبيلها، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وروت الضحية تفاصيل الحادثة التي تعود إلى منتصف شهر أغسطس الماضي، قائلة إنها سمعت جرس الباب، وحين فتحت شاهدت الشخص، الذي يقوم دائمًا بتوصيل المياه إلى منزل أسرتها، وعند دخوله أصر على وضع إحدى قارورة المياه في الثلاجة المخصصة لها، ثم طلب منها كأسًا من الماء، فأحضرته له وفوجئت به يمسك يدها ويقبلها، فسحبت يدها بسرعة.

وأضافت أنه حاول تحسس يدها مرة أخرى وكان ينظر إليها بطريقة مريبة، فخافت منه وصرخت فيه حتى يغادر الشقة، حينئذ أخبرها بأن والديها لم يدفعا قيمة المياه المستحقة عليهما للشركة، وألمح لها بأنه سوف يدفع المبلغ مقابل هدية صغيرة، وأشار إلى شفتيه بأنه يريد منها تقبيله، فصرخت مجددًا، وغادرت الشقة ثم اتصلت بوالدتها وأخبرتها بالواقعة.

وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه قام بتقبيل يد المجني عليها ومسح على خدها وعرض عليها مبلغ 100 درهم لكنها رفضت، كما أنه طلب رقم هاتفها للتواصل معها.