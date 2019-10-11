ذعر بموقع تصوير فيلم "جيمس بوند" بسبب هجوم إرهابى محتمل

تعرض فريق عمل فيلم "جيمس بوند" إلى حالة من الفزع، بعد انتشار أنباء عن وجود هجوم إرهابى محتمل فى موقع التصوير، لدى أكبر قاعدة للقوات الجوية الملكية فى بريطانيا، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتستضيف قاعدة بريز نورتون الجوية البريطانية عددا من الفنيين الذين يعملون على تجهيز مشاهد تابعة لفيلم "جيمس بوند" الجديد الذى يحمل عنوان "لا وقت للموت "(No Time To Die)، إلا أن تصوير الفيلم شهد اضطرابا غير متوقع، حيث تم إجلاء ما يقدر بنحو 400 شخص من فريق عمل الفيلم، بينما انتشرت الكلاب البوليسية فى المنشأة العسكرية لتمشيطها بحثا عن المتفجرات التى ستستخدم فى الهجوم الإرهابى المحتمل، فضلا عن وضع طوق طوله 300 متر حول الشاحنة المشتبه بها.

ونتجت حالة الفزع هذه بعد وجود شاحنة صغيرة داخل القاعدة، عُثر عليها مقلوبة على الأرض، وتملك تصريحا أمنيا منتهى الصلاحية، ما دفع عناصر الأمن إلى إخلاء المنشأة خوفا من أن تكون مفخخة.

ولحسن الحظ لم تحتوى الشاحنة الصغيرة على أى متفجرات أو مواد خطيرة أخرى، واتضح بعد البحث أنها تابعة لفريق التصوير، وأن العمال تركوها داخل المنشأة العسكرية وبهذه الوضعية، منذ استخدامها فى تصوير بعض المشاهد خلال الأسبوع الماضى.