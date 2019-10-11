جثمان المخرج التونسى شوقى الماجرى يغادر القاهرة متوجها إلى تونس

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إجراءات شحن جثمان المخرج التونسى الراحل شوقى الماجرى إلى دولة تونس ليوارى الثرى بمثواه الأخير هناك، بعد وفاته أمس الخميس، فى أحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن قرية البضائع شحنت الجثمان على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى تونس، بعد انتهاء الإجراءات الخاصة به، تحت إشراف إدارة الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين.

وكان المخرج الراحل شوقى الماجرى، يتواجد فى القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد وتعرض لوكعة صحية توفى على إثرها، واستجابت السفارة التونسية بالقاهرة لأسرة "الماجرى"، وسرعان ما تم إنهاء إجراءاته لنقله إلى مثواه الأخير فى تونس.

شوقى الماجرى من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التى تعلق بها الجمهور فى الوطن العربى، أبرزها "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل"، وأعمال أخرى كثيرة اسعدت الملايين من عشاق السينما والتليفزيون.

