شركة بريطانية تكشف عن "أرخص مسبار" تعتزم إرساله إلى القمر عام 2021‎

كشف شركة بريطانية النقاب في لندن، عن مسبار هو الأقل تكلفة، من المزمع إرساله ليستكشف القمر عام 2021.

ويستند المسبار إلى مفهوم جديد إذ يتحرك على 4 أرجل وليس على عجلات وسيرسل البيانات إلى السفينة الأم الأكبر حجمًا التي ستبث بدورها هذه البيانات إلى الأرض.

ووقعت شركة (سبيس بت) البريطانية الناشئة عقدًا مع شركة الروبوتات الفضائية الأمريكية (أستروبوتيك) لتنقل المسبار على متن مركبتها ”بيريجرين“ التي ستحمل 14 أداة تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى القمر.

وبمجرد هبوط المركبة على سطح القمر تسقط المسبار الذي سيحاول استكشاف أنابيب الحمم البركانية.

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وتؤكد الشركة، التي كشفت التفاصيل الخميس، أن المسبار الجديد هو الأصغر على الإطلاق الذي يرسل إلى القمر، ويتكون من قطع متاحة بالفعل ولم تصنع له خصيصًا، ما يجعله منخفض التكلفة.

وقال بافلو تاناسيوك مؤسس (سبيس بيت) ورئيسها التنفيذي لرويترز ”نؤمن بأن المهم في استكشاف الفضاء هو أن تكون هناك بعثات منخفضة التكلفة وهذا المسبار يوفر بعثات منخفضة التكلفة للغاية. إنه أرخص كثيرًا جدًا من أي منافس في السوق“.

وأضاف ”في المستقبل سنسوق هذا الروبوت عبر بيع البيانات التي نحصل عليها من سطح القمر.. بيانات قيمة للغاية من أجل بعثات البشر المستقبلية إلى القمر، كما أننا نخطط للإنتاج المحتمل لهذا المسبار بكميات تمكننا من استكشاف نظامنا الشمسي وإرسال بعثات منخفضة التكلفة إلى القمر وما وراءه“.