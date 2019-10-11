القبض على أردنيّيْن أطلقا هتافات أغضبت الكويت

أعلنت أجهزة الأمن الأردنية اليوم الجمعة القبض على شخصين ممن أطلقوا عبارات اعتبرت مسيئة للكويت، أثناء مباراة لكرة القدم بين المنتخبين الأردني والكويتي أمس الخميس.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، إنه “بوشر التحقيق مع المعتقلين تمهيدًا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعاً”.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد قدم اعتذارًا للكويتيين مساء أمس الخميس، معتبرًا أن العلاقات بين بلده والكويت ”عصية على كل من يحاول الإساءة لها وبث الفتنة بين الأشقاء“.

وقال الصفدي في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن ”أي إساءة للكويت وشعبها، إساءة للأردن ندينها ونرفضها“.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، غضب الجماهير الكويتية، عندما قامت الجماهير الأردنية، قبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، بالهتاف للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في إشارة للغزو العراقي على الكويت عام 1990.