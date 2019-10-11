وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، إنه “بوشر التحقيق مع المعتقلين تمهيدًا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعاً”.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد قدم اعتذارًا للكويتيين مساء أمس الخميس، معتبرًا أن العلاقات بين بلده والكويت ”عصية على كل من يحاول الإساءة لها وبث الفتنة بين الأشقاء“.
وقال الصفدي في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن ”أي إساءة للكويت وشعبها، إساءة للأردن ندينها ونرفضها“.
وأثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، غضب الجماهير الكويتية، عندما قامت الجماهير الأردنية، قبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، بالهتاف للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في إشارة للغزو العراقي على الكويت عام 1990.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أردنيّيْن أطلقا هتافات أغضبت الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.