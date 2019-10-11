رقم جديد بانتظار كريستيانو رونالدو الليلة مع منتخب البرتغال

سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتظار الوصول إلى رقم قياسي جديد في حال تسجيله هدفين خلال مواجهة منتخب بلاده أمام لوكسمبورغ ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وفي حال سجل الدون هدفين الليلة، فإنه سيصل إلى الهدف رقم 700 خلال مسيرته الاحترافية سواء مع منتخب البرتغال بطل أوروبا أو الأندية التي لعب في صفوفها.

وسبق صاروخ ماديرا 5 لاعبين في هذا الإنجاز وهم بيكان وبيلي وروماريو وجيرد مولر وبوشكاش.

وأتت أهداف رونالدو كالتالي 5 أهداف بقميص سبورتينغ لشبونة، و118 هدفا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و451 هدفا مع ريال مدريد الإسباني.

وبعد انتقاله إلى يوفنتوس سجل رونالدو 32 هدفا، و93 هدفا مع المنتخب البرتغالي باعتباره الهداف التاريخي له، محققا رفقة منتخب "برازيل أوروبا" لقبي كأس الأمم الأوروبية 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 في نسختها الأولى.

ويسعى رونالدو للوصول إلى 109 أهداف بقميص المنتخب، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات على الإطلاق.