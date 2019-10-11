روسيا تعزز قدراتها الدفاعية برادارات متطورة

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن قوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي ستحصل على منظومات رادارية بقدرات فائقة.

وتبعا للمصادر فإن "مناطق جنوب روسيا ومنطقة شبه جزيرة القرم ستشهد قبل نهاية العام الجاري نشر منظومات (نيوبي إس-في) الرادارية المتطورة على أراضيها، وستعتبر هذه الخطوة ردا روسيا على نشر الولايات المتحدة لمنظومات الدفاع الصاروخي على أراضي رومانيا وبلغاريا، والتي يمكن أن تستغلها لإطلاق صواريخ توماهوك المجنحة عالية الدقة".

ويشير الخبراء الروس إلى أن منظومات " نيوبي إس-في" الرادارية صممت لرصد وتتبع مختلف أنواع الأجسام الطائرة، بما فيها الطائرات، والمروحيات، والطائرات المسيرة بمختلف أحجامها، والصواريخ الباليستية والمجنحة.

ويمكن لهذه المنظومات تتبع 300 هدف في وقت واحد، وعلى مسافات بعيدة تصل إلى 300 كلم، كما يمكن استعمالها لبعض أغراض الحرب الإلكترونية.

كما يؤكد مطورو هذه المنظومات أنها تملك القدرة على اكتشاف وتعقب الطائرات والمقاتلات والقاذفات الشبحية كـ B-2 Spirit وF-22 Raptor وF-35 Lightning، وحتى الصواريخ المجنحة التي صممت لتكون خفية عن الرادارات.