استخدم ذخيرة حيّة بـ"الممر".. أحمد عز يكشف تفاصيل مثيرة

وقال ”عز“ خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”مساء DMC“، مع الإعلامي رامي رضوان، إن التحضيرات لفيلم الممر كانت قوية جدًا، حيث تدرب فريق العمل الذين جسدوا أدوار ضباط وجنود في أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة لمدة شهرين.
وأوضح أن الذخيرة التي استخدمت في الفيلم كانت حية، إذ اقتصر استخدام مسدس الصوت فقط على المواجهات، لافتًا إلى أنّ الجيش المصري أتاح جميع الأسلحة والمعدات التي جرى استخدامها في 1967.
وعن دقة الأداء والتدريبات التي خاضها أبطال الفيلم قال عز: ”أول ما لبسنا اللبس العسكري بقينا ضباط بالضبط، في أسلوبنا وفي كلامنا“.
وبشأن ما إذا كان يعتزم تنفيذ جزء ثانٍ، قال عز: ”نفسي أكرر التجربة، لكن هذه الأشياء خاصة بهشام عبدالخالق منتج الفيلم؛ لأن لها ترتيبات أخرى“.
وأشار إلى أن بعض المنتجين يتخوفون من صناعة الأفلام الحربية، خاصة مع المنافسة القوية للأفلام المطروحة في موسم العيد.
وكشف عن أن ميزانية إنتاج الفيلم تعدت حاجز الـ55 مليون جنيه، متابعًا: ”تنفيذ هذه النوعية من الأفلام صعب جدًا ومكسبها الأدبي أكبر بكثير من المكسب المادي“.
”الممر“ فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019، إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، وبطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.
ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة الذي يُدعى نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
حقق الفيلم ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه (عيد الفطر 2019)، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ السينما المصرية
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