البحرين تسمح بتطوع المقيمين بالأمن العام

سمحت البحرين للمتطوعين من المقيمين على أراضيها، بالانخراط في صفوف الأمن العام، بشروط تحددها وزارة الداخلية.

جاء ذلك إثر إحالة الحكومة البحرينية بشكل رسمي مشروع قانون التطوّع لخدمة الأمن العام إلى مجلس النواب، وهو القانون الذي يجيز لوزارة الداخلية قبول متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام؛ دعمًا لقوات الأمن العام ومساندتهم؛ تعزيزًا لحفظ الاستقرار الأمني.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن مشروع القانون يشترط أن يكون عمر المتطوع 21 عامًا فما فوق، وأن يكون بحريني الجنسية، مع إجازة قبول المقيمين في البحرين في حالات، ووفق شروط تحدد من قبل وزير الداخلية.