حقيقة طلب ريال مدريد من لوكا يوفيتش الرحيل إلى الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى أحد أندية القمة في الدوري الإيطالي الكالتشيو.

وكان يوفيتش قد انتقل إلى ريال مدريد من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2019 مقابل 60 مليون يورو، بعد صراع شرس على الصفقة مع نادي برشلونة الإسباني.

ولكن بداية يوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا مع ريال مدريد لم تكن جيدة على الإطلاق، إذ شارك اللاعب في 7 مباريات بإجمالي 218 دقيقة، سواء في مسابقة الدوري الإسباني، الليغا، أو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلاّ أنه لم ينجح في وضع أي بصمة إيجابية.

ولم يحالف التوفيق يوفيتش خلال المباريات التي شارك فيها، حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي أهداف لريال مدريد، ما فتح الباب على مصراعيه أمام تقارير صحفية تشير إلى رغبة بعض الأندية الأوروبية، وعلى رأسها أندية القمة في الدوري الإيطالي في الحصول على خدماته بداية من سوق الانتقالات المقبلة في يناير 2020، الميركاتو الشتوي.

إلا أن صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية أكدت أن تلك العروض التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإيطالية لم تصل إلى مرحلة الجدية، وأن مسؤولي ريال مدريد لا يفكرون في بيع اللاعب، كما أن يوفيتش نفسه يرغب في الاستمرار رفقة الميرينغي، لأنه لم يحصل على فرصته كاملة حتى الآن لإثبات وجوده.

اهتمام إيطالي ورفض إسباني

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن ناديي إنتر ميلان ونابولي يتابعان يوفيتش عن قرب، إلا أن إدارة ريال مدريد لم تتلق حتى الآن أي عروض رسمية لضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن تقييم يوفيتش خلال فترة مشاركاته مع ريال مدريد ليس عادلًا على الإطلاق، في ظل دخوله إلى الملعب في أوقات صعبة للغاية، تكون فيها النتيجة محسومة إلى حد كبير، كما أن زملاءه لا يمررون إليه الكرة كثيرًا في تلك الفترات، وبالتالي فإنه لا يحصل على فرصته كاملة لإثبات إمكاناته، وإظهار قدراته التهديفية التي كان عليها في ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت.

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وخلال الموسم الماضي، الذي شهد قمة تألق يوفيتش، فإن اللاعب شارك في 48 مباراة، وأحرز 27 هدفًا، وصنع 7 أخرى.

ويفضل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الدفع بمواطنه كريم بنزيما في التشكيل الأساسي للنادي الملكي، وبالفعل فإن بنزيما وصل إلى قمة عطائه وتألقه هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات، وأحرز 6 أهداف وصنع هدفين.

صراع جديد

وكانت تقارير إنجليزية، قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد دخل في منافسة شرسة مع الغريم التقليدي برشلونة، حول صفقة جديدة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ريال مدريد دخل في سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه رغم امتلاك زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاعبين بصفات مشابهة مثل كاسيميرو وفالفيردي، لكنه يضع كاي هافيرتز في حساباته.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا أن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشرة من الليغا.