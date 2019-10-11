أفادت مصادر بحكومة الكونغو، بأن طائرة شحن تقل عاملين بمكتب الرئاسة، بينهم سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومدير للخدمات اللوجستية، سقطت في غابة بشرق البلاد، أمس الخميس.
وقالت هيئة الطيران المدني، إن الطائرة كان على متنها 8 أشخاص، من ضمنهم أفراد الطاقم، وكانت متجهة إلى العاصمة كينشاسا واختفت من على شاشة الرادار، عصر الخميس، بعد ساعة من إقلاعها.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط طائرة شحن في الكونغو تقل عاملين بمكتب الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.