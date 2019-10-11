إقالة مدير عام ”رينو“ الفرنسية من منصبه

وقالت ”رينو“ في بيان، إن ”مجلس الإدارة قرر إنهاء مهام المدير العام لـ(رينو اس آ)، تياري بولوريه بمفعول فوري“، مضيفة أن ”مجلس الإدارة قرر تعيين السيدة كلوتيلد ديلبو مديرة عامة لـ(رينو اس آ) لفترة انتقالية، وبمفعول فوري“.
وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة، الذي لم يعلن عن انعقاده قبل يوم أمس الخميس، يهدف إلى البت في مصير بولوريه.
وقال مصدر قريب من الملف، إن ”بولوريه كان حاضرًا وتحدث خلال الاجتماع“، موضحًا أنه واجه انتقادات ”لمشاكل في الإدارة والأداء“.
وأضاف: ”جرى تصويت ولم يصوت أي عضو (في مجلس الإدارة) ضد إقالته، وامتنع عدد قليل جدًا عن التصويت، عادة، يقدم المسؤول في هذه الحالة استقالته، لكنه هو سعى إلى إقالته“.
وتشكل هذه الخطوة طريقة لطي صفحة رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن، الذي أقيل أيضًا بعد توقيفه ومحاكمته في اليابان بتهم مالية.
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