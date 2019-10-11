وخلال مؤتمر صحفي مع جاويش أوغلو في إسطنبول، قال ستولتنبرغ إنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس خلال عمليتها في سوريا، مضيفًا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يجد حلًا مستدامًا فيما يتعلق بأسرى تنظيم داعش في سوريا.
وبينما تواصل أنقرة هجومها على المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، قال ستولتنبرغ إن على تركيا ضمان ألّا يؤثر هذا الهجوم على التقدم الذي تم تحقيقه في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تلوذ بحلف شمال الأطلسي.. والأخير: تحلوا بضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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