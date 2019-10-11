تركيا تلوذ بحلف شمال الأطلسي.. والأخير: تحلوا بضبط النفس

أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن أنقرة تتوقع أن يظهر الحلف تضامنه القوي معها في مواجهة التهديدات التي تحدق بأمنها.

وخلال مؤتمر صحفي مع جاويش أوغلو في إسطنبول، قال ستولتنبرغ إنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس خلال عمليتها في سوريا، مضيفًا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يجد حلًا مستدامًا فيما يتعلق بأسرى تنظيم داعش في سوريا.

وبينما تواصل أنقرة هجومها على المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، قال ستولتنبرغ إن على تركيا ضمان ألّا يؤثر هذا الهجوم على التقدم الذي تم تحقيقه في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.