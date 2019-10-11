التاريخ: 11-أكتوبر-2019
0 مشاهدة
تفيد مصادر، بأن هنالك استياء كبير وسط نجوم الهلال بعد أن قام عدد من مشجعي الفريق بحمل هيثم مصطفى المدرب العام للفريق على الأعناق، عقب ترقي الموج الأزرق لدوري المجموعات من أبطال أفريقيا على حساب أنيمبا النيجيري التي جرت بالخرطوم مؤخراً والتي فاز بها الهلال بهدف أحرزه محمد موسى الضي.
وبحسب صحيفة الدار، فإن تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، سببه غضب اللاعبين على هيثم مصطفى وحمله على الأعناق في مباراة أنيمبا الأخيرة، وأن اللاعبين يرون أنهم هم الذين حققوا الانتصار وليس المدرب العام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الكشف عن سبب هزائم الهلال الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.