بالصورة.. الكشف عن سبب هزائم الهلال الأخيرة

تفيد مصادر، بأن هنالك استياء كبير وسط نجوم الهلال بعد أن قام عدد من مشجعي الفريق بحمل هيثم مصطفى المدرب العام للفريق على الأعناق، عقب ترقي الموج الأزرق لدوري المجموعات من أبطال أفريقيا على حساب أنيمبا النيجيري التي جرت بالخرطوم مؤخراً والتي فاز بها الهلال بهدف أحرزه محمد موسى الضي.

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار، فإن تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، سببه غضب اللاعبين على هيثم مصطفى وحمله على الأعناق في مباراة أنيمبا الأخيرة، وأن اللاعبين يرون أنهم هم الذين حققوا الانتصار وليس المدرب العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)