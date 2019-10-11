بدء محاكمة موظف يواجه (7) بلاغات سرقة هواتف

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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يواجه موظف (7) بلاغات تتعلق بالسرقة لهواتف ذكية باهظة الثمن الشاكين بعض العمال والفنيين الذين يعملون بتلك المؤسسة الحكومية داخل مدينة بحري، حيث تم تدوين بلاغ فيه بقسم شرطة المدينة وضبط المتهم وتم اخضاعه للتحريات الأولية التي دونت بمحضر الشرطة وأخذت أقوال الشاكين، وتوجيه اتهام له ومن ثم أحالت الملف للمحكمة التي عقدت جلستها الإجرائية بمجمع محاكم بحري وسط التي من خلالها حددت جلسة سماع المتحري والشاكين في البلاغ.
ووفقاً للتفاصيل وبحسب صحيفة الدار، فإن أصابع الاتهام أشارت للموظف عندما يتم فقد العاملين معه لهواتفهم عليه تم نصب كمين وضبطه ومن ثم تحرير بلاغات بالواقعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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