“كف” يؤدي لوفاة مواطن

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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حددت محكمة الجنايات ببحري جلسة للنظر في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي حيث يتولى الدفاع عن المتهم الأستاذ مأمون عبده المحامي.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى نشوب مشكلة بالقرب من إحدى البقالات بسبب طفل، تدخل على إثرها المجني عليه الذي قام المتهم بصفعه على خده، ليسقط أرضاً، أسعف على إثرها إلى المستشفى، ليتوفى إلى رحمة مولاه، لتقوم أسرته بتدوين بلاغ في مواجهة المتهم، وبعد اكتمال التحريات بحسب صحيفة الدار، حول البلاغ إلى المحكمة للبدء في نظر قضية الاتهام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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