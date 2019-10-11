محاكمة نظامي وزميله بقتل سائق بوكس

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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عقدت محكمة الجنايات ببحري جلسة لمحاكمة نظامي برتبة ملازم وزميله وذلك على إثر إطلاق الرصاص على سائق بوكس بزعم أن العربة بها مواد ممنوعة (مهربة)، وأثناء المطاردة أطلق الرصاص على العربة وأدى ذلك إلى اصابة السائق بالرصاص مما أدى إلى وفاته قامت على إثره الشرطة بزيارة مكان الحادث وتحويل جثمان القتيل (علي) إلى المشرحة.
وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي قامت بسماع إفادات المتحري في البلاغ الذي قدم يومية التحري ومستندات الاتهام لتتم مناقشته بواسطة ممثل الاتهام الأستاذ صديق كدودة ومممثل الدفاع إلى أن وصلت المحكمة إلى سماع إفادات شاهد اتهام كان مع المرحوم في العربة البوكس الذي ذكر أمام المحكمة بأنه سمع صوت الرصاص وعلى ذلك توقفت العربة وتم أخذه في عربة الشرطة ليتم استجواب الشاهد بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع وحددت المحكمة جلسة مقبلة لمواصلة سماع قضية الاتهام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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