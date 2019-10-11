الوالي “السابق” عبد الرحمن الخضر كان مختبئاً داخل منزل في العمارات

عقب إلقاء القبض على والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر في معبر أرقين الحدودي في محاولة للهرب إلى جمهورية مصر العربية بواسطة عربتين مرتدياً جلابية وسديري وملتحفاً بشال ولابس كولة في العنق تم الاشتباه فيه والقبض عليه وترحيله إلى مدينة دنقلا ومنها إلى سجن كوبر.

وبحسب صحيفة “الدار” فإن عبد الرحمن الخضر كان متخفياً داخل منزل بمنطقة العمارات، وقد أشاع خبر هروبه إلى خارج البلاد قبل فترة طويلة، وذلك لتجنب البحث عنه بواسطة الأجهزة الأمنية، وكانت خطة الهروب الأولى إلى سواكن إلا أن الخطة تم تعديلها ليتم تهريبه عبر المنفذ الحدودي عن طريق الشمال، إلا أن الأجهزة الأمنية أبطلت خطة الهروب عندما اشتبهت القوى العسكرية حول هويته رغم محاولته إخفاء معالم وجهه بواسطة (شال).

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المعروف أن عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم السابق يواجه اتهامات في أراضي الخرطوم، وكان الملازم شرطة غسان قد لقى مصرعه في حادث حركة وهو مسؤول التشريفة في مكتب عبد الرحمن الخضر، وسوف يمثل الخضر أمام النيابة الأسبوع المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)