وزير الداخلية يُطالب بتسريع عودة اللاجئين السودانيين

عقد الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس الطيب وزير الداخلية أمس لقاء بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيلبو قراندي بجنييف على هامش مشاركته في أعمال الدورة (70) للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين التي تعقد حالياً بسويسرا، وبحث اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف السفير عثمان أبو فاطمة آدم بحسب صحيفة الصيحة، أن وزير الداخلية قدم خلال اللقاء شرحاً للتطورات السياسية التي جرت في البلاد عقب ثورة ديسمبر، معدداً أولويات الفترة الانتقالية المتمثلة في تحقيق السلام الشامل بما يشمل معالجة قضايا اللاجئين والنازحين والترتيبات المرتبطة ببرامج العودة الطوعية.

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وأشار القائم بالأعمال أن وزير الداخلية طلب إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تسريع وتيرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من دول الجوار، وتوفير الدعم اللازم للمكتب القطري للمفوضية وتأهيل مناطق العودة الطوعية ومخاطبة قضايا التنمية المستدامة وإعادة الإعمار وفق خطة محددة يضعها الطرفان.

من جانبه رحّب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بمشاركة وزير الداخلية في أعمال الدورة الحالية للمفوضية، مشيراً إلى لقائه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بنيويورك والذي تم خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً عزمه زيارة السودان في القريب العاجل للوقوف على البرامج والدعم الذي يمكن أن تقدمه المفوضية في قضايا العودة الطوعية واللاجئين والنازحين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)